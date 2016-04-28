Журналист-международник Игорь Фесуненко скончался в Москве

В Москве на 84-м году жизни скончался журналист-международник и писатель Игорь Фесуненко.

Советским телезрителям Фесуненко был известен как политический обозреватель и ведущий передач "Сегодня в мире", "Камера смотрит в мир", "Международная панорама" и "Время".

В 1960-70-х годах Фесуненко работал корреспондентом Гостелерадио СССР в странах Южной Америки, на Кубе и в Португалии.

В 1990-е и 2000-е годы он также вел передачи на радиостанции "Маяк", телеканалах ОРТ и 5 канале "ТРК Петербург".

В последние годы жизни Игорь Фесуненко работал преподавателем Московского государственного института международных отношений.