Суд выдал ордер на обыск дома и студии звукозаписи певца Принса
- 28 апреля 2016
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Власти американского штата Миннесота получили ордер на обыск в доме скоропостижно скончавшегося на прошлой неделе певца Принса, а также в его звукозаписывающей студии.
Суд счел целесообразным выдачу ордера в рамках расследования обстоятельств смерти певца.
Суд также удовлетворил просьбу властей о временном сохранении в тайне результатов расследования.
Власти штата отрицают информацию о том, что они обращались в Управление по борьбе с наркотиками с просьбой об оказании помощи в расследовании.