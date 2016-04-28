Суд выдал ордер на обыск дома и студии звукозаписи певца Принса

Власти американского штата Миннесота получили ордер на обыск в доме скоропостижно скончавшегося на прошлой неделе певца Принса, а также в его звукозаписывающей студии.

Суд счел целесообразным выдачу ордера в рамках расследования обстоятельств смерти певца.

Суд также удовлетворил просьбу властей о временном сохранении в тайне результатов расследования.

Власти штата отрицают информацию о том, что они обращались в Управление по борьбе с наркотиками с просьбой об оказании помощи в расследовании.