Навальный раскритиковал отказ суда принять иск к ВГТРК

Оппозиционер Алексей Навальный назвал незаконными основания, по которым московский суд не стал принимать к рассмотрению его иск к ВГТРК и журналистам "России 1" Дмитрию Киселеву и Евгению Попову.

В своем блоге Навальный разместил копию определения Савеловского суда Москвы, в котором говорится, что оппозиционер неправильно составил свое исковое заявление. Суд отмечает, что там должно быть указано, какие именно свои права и свободы истец считает нарушенными.

Кроме того, суд считает, что Навальный не полностью оплатил госпошлину, так как привел пять исковых требований, и должен заплатить по 300 рублей за каждое, а заплатил 300 рублей за весь иск. На устранение нарушений суд дал Навальному время до 16 мая.

Сам Навальный называет претензии суда надуманными. Оппозиционер выложил копию своего искового заявления, в котором указано, что он просит признать порочащими его честь и достоинство конкретные цитаты из анонса фильма про оппозиционера на "России 1".

Кроме того, Навальный не согласен с тем, что за каждое неимущественное исковое требование он должен платить по 300 рублей. По его мнению, закон требует платить государственную пошлину в размере 300 рублей только за подачу иска как такового.

По словам Навального, он все же доплатил часть госпошлины, которую суд счел неуплаченной, и подал исковое заявление снова. При этом он добавил, что не понимает, как уточнить сами исковые требования.

Иск к ВГТРК, Киселеву и Попову был подан Навальным из-за фильма, снятого про него телеканалом "Россия 1". В нем оппозиционера обвиняли в работе на западные спецслужбы. При этом в англоязычных документах, которые в фильме фигурируют в качестве доказательств, обнаружились грубые грамматические ошибки.