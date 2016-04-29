Песков назвал безобразием нападение на конкурсантов "Мемориала"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Песков заявил, что нападение на правозащитников и гостей конкурса дискредитирует георгиевскую ленточку

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал нападение на писательницу Людмилу Улицкую и других участников акции "Человек в истории" у Дома кино в Москве хулиганством и дискредитацией георгиевской ленточки.

В четверг у неизвестные закидали яйцами и облили зеленкой участников церемонии награждения победителей школьного конкурса, который был организован правозащитным центром "Мемориал".

Инцидент произошел во время митинга, который устроили рядом с Домом кино люди с георгиевскими ленточками. Они протестовали против проведения школьного конкурса, обзывали его участников и организаторов фашистами и "национал-предателями".

"Это хулиганство. Это безобразие. Это те, кто, прикрываясь георгиевской ленточкой, дискредитируют ее", - прокомментировал случившееся Дмитрий Песков.

"Хотя вряд ли такие элементы могут ее дискредитировать. Но, безусловно, это абсолютно неприемлемо", - добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Московская полиция задержала одного подозреваемого в нападении на гостей конкурса, на него составлен протокол по административной статье о мелком хулиганстве.

Блогеры предполагают, что нападение организовано членами ультраконсервативного "Национально-освободительного движения". Его лидер, депутат Евгений Федоров, подтвердил, что его люди участвовали в митинге, но отрицает их причастность к нападениям.