В Турции освобожден редактор оппозиционного прокурдского канала

В Турции отпущен после 12-часового задержания главный редактор оппозиционного прокурдского телеканала IMC TV Хамза Актан.

Как сообщается в заявлении телеканала, Актана задержали в ходе полицейского рейда с участием особых подразделений в субботу на рассвете.

После задержания редактора допрашивали о его записях в "Твиттере": в частности, о нескольких заявлениях прокурдских комментаторов, которыми он поделился в своей "ленте" в 2016 году. Как рассказал журналист, прокуроры обвиняли его в распространении "террористической пропаганды", но официальных обвинений не предъявили.

Также у следствия возникли вопросы из-за твита Би-би-си, которым поделился Актан, с просьбой сообщать о происходящем в городе Джизра, большинство населения которого составляют курды и в котором в тот момент был введен комендантский час.

Актан в заявлении назвал свое задержание ущемлением свободы слова и проявлением цензуры.

В Турции в последние месяцы накаляется противостояние между властями и оппозиционной Рабочей партией Курдистана (РПК).

Перемирие между РПК и турецким правительством, длившееся два года, было нарушено в июле прошлого года. С тех пор вооруженные столкновения с турецкой армией становятся всё более ожесточенными. Турецкая авиация наносит удары по базам РПК на севере Ирака.

За минувшие месяцы в результате военных действий между турецкими войсками и РПК погибли более 340 турецких военнослужащих, потери курдской стороны оцениваются в 500 человек, включая мирное население.

РПК начала вооруженную борьбу за независимость Курдистана в 1984 году. Жертвами конфликта стали более 40 тысяч человек.