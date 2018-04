Конгрессу США предложили увязать снятие санкций с возвращением Крыма

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Демократ Элиот Энгель и республиканец Адам Кинзингер назвали свою инициативу "законом о стабильности и демократии для Украины"

Члены палаты представителей американского конгресса подготовили законопроект, предполагающий отмену санкций в отношении России только в случае, если она вернет Украине аннексированный Крым и выполнит минские соглашения.

В документе, который получил названия "закон о стабильности и демократии для Украины" (Stability and Democracy (or STAND) for Ukraine Act), уточняется, что речь идет о финансовых и визовых санкциях, введенных властями США в отношении россиян и украинцев, причастных, по мнению Вашингтона, к аннексии Крыма и дестабилизации обстановки на Украине.

Авторы законопроекта предлагают разрешить президенту отмену этих санкций только при условии, что Россия вернет Крым в состав Украины либо сумеет договориться с Киевом о статусе полуострова, который устроит законную украинскую власть.

До этого момента авторы документа предлагают запретить американским государственным учреждениям прямо или косвенно признавать законность вхождения Крыма в Россию, а также запретить выпуск карт, на которых полуостров обозначен как часть России.

Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года на основании проведенного на полуострове референдума, легитимность которого не признали ни украинские власти, ни подавляющее большинство стран-членов ООН.

В связи с этим США ввели в отношении россиян, которых считают причастными к случившемуся, ограничительные меры. Впоследствии их расширили на бизнес-структуры и целые сектора российской экономики.

Примеру США последовал и Евросоюз. Сама Россия эти санкции называет необоснованными и настаивает на легитимности вхождения Крыма в ее состав.