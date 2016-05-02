Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил преобладание английского языка в науке, сказав, что есть масса других языков, которые могли бы стать языками международного общения.

"Язык науки не должен быть только английским. Опираться лишь на английский язык неправильно. Испанский, французский, немецкий или восточные языки также являются языками науки", - сказал аятолла на встрече с преподавателями в Тегеране.

"Мы не настаиваем на том, чтобы прямо с завтрашнего дня прекращать учить английский, но мы знаем, как нужно регулировать в дальнейшем этот вопрос", - добавил Хаменеи.

"К сожалению, у нас в стране сейчас повсеместно распространяется английский, даже в ущерб персидскому, дети учат английский в детских садах", - сказал аятолла.

Хаменеи назвал развитие науки одним из главных стимулов для укрепления государства.

"Сила государства не в том, чтобы производить оружие, а в том, чтобы развивать науку и национальные особенности", - отметил он.