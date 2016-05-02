Одесса: на Куликовом поле ищут взрывчатку

Специалисты взрывотехнической службы продолжают проверку Куликова поля в Одессе на наличие взрывчатки, сообщили в пресс-службе местной полиции.

У площади, которую с утра окружили силовики, собираются люди. На клумбе перед металлоискателями кладут цветы.

Утром полиция сообщила, что получила сообщение о заминировании Куликова поля, и специалисты проверяют территорию.

На этой площади возле Дома профсоюзов ожидались массовые акции в память о погибших 2 мая 2014 года.

В аэропорту Одессы активисты заблокировали трех депутатов из "Оппозиционного блока", которые собирались принять участие в памятных мероприятиях.

Как рассказала пресс-секретарь "Самообороны Майдана Одессы" Мария Папайло в эфире телеканала 112, активисты блокировали депутатов, "чтобы не допустить никаких провокаций".

Полиция сообщает о нескольких задержанных в центре Одессы.

На Куликовом поле задержали "нетрезвого мужчину, который, пытаясь пройти через металлоискатель-рамку, бросался в драку с работниками милиции", и еще четырех человек, которые, по данным полиции, нарушали общественный порядок.

На Греческой площади силовики обнаружили у двух одесситов газовый баллончик, на Дерибасовской силовики нашли вероятную дымовую шашку и задержали на месте происшествия мужчину.

На Соборной площади произошел конфликт между активистами и прохожим.

Полиция нашла три ручные гранаты недалеко от Куликова поля - в подземном переходе возле Одесского железнодорожного вокзала.

В Одессе предпринимаются беспрецедентные меры безопасности с целью не допустить провокаций и столкновений 2 мая.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что все подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, ГПСУ и ГСЧС находятся в состоянии усиленного режима несения службы.

2 мая исполняется два года со дня Одесской трагедии - массовых беспорядков, в результате которых более 40 человек погибли и несколько сотен получили ранения.

До сих пор не завершилось расследование тех событий и не наказаны виновные.