СК объявил о задержаниях в связи с убийством экс-главы полиции Сызрани

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption По предварительным данным следствия, Андрей Гошт и члены его семьи скончались от черепно-мозговых травм, полученных от ударов тупыми предметами

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи, объявил официальный представитель российского Следственного комитета Владимир Маркин.

Как говорится в официальном сообщении на сайте СК, задержания прошли в Самарской области.

"В результате тщательно спланированных мероприятий 30 апреля и в ночь на 1 мая 2016 года на территории Самарской области задержан ряд подозреваемых. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, а перед судом возбуждено ходатайство о заключении под стражу", - сообщил Маркин.

В своем "Твиттере" представитель СКР также написал: "Было сделано все для скорейшего задержания злодеев. Подробности в течение дня".

Позднее Маркин рассказал Интерфаксу, что речь идет о задержании трех выходцев из одной из бывших советских республик Центральной Азии.

Он отметил, что были установлены "непосредственные исполнители убийства шести человек и тяжелого ранения малолетней в Самарской области".

Заместитель начальника штаба ГУ МВД по Самарской области Андрей Гошт и пятеро его родственников были найдены мертвыми утром 24 апреля в селе Ивашовка Сызранского района.

По предварительным данным следствия, все они скончались от черепно-мозговых травм, полученных от ударов тупыми предметами.

Выжить удалось только семилетней девочке – племяннице Андрея Гошта, которую сразу доставили в больницу.

Тогда Владимир Маркин сравнил это преступление с убийством семьи в станице Кущевская Краснодарского края, произошедшим в 2010 году.

"По циничности и жестокости, безусловно, можно сравнивать два этих преступления", - сказал Маркин.

Он обратил внимание, что в обоих случаях преступники не пожалели даже детей. "Общим в этих двух убийствах является также их тщательная подготовка", - заметил представитель СКР.

По факту убийства в селе Ивашевка возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что задержаны не все причастные к преступлению, и продолжает поиски.