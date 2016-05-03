США потребовали освободить ростовского блогера Сергея Резника

Правообладатель иллюстрации RFE RL Image caption "Обвинения абсурдны и надуманны, и связаны, прежде всего, с моей оппозиционной журналистской деятельностью", - комментировал Резник дело против себя

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби в рамках кампании по борьбе за свободу прессы потребовал от России освободить ростовского блогера и журналиста Сергея Резника.

Кирби призвал освободить Резника в начале своей ежедневной пресс-конференции во вторник.

"До заключения Резник в своих статьях систематически критиковал муниципальные и региональные власти России, раскрывая коррупционные схемы и случаи злоупотребления властью", - сказал Кирби.

"Пока он сидит в тюрьме, власти не продвигаются в расследовании нападения на него, что соответствует общей тенденции: совершающие нападения на журналистов в России остаются безнаказанными. Мы призываем правительство России немедленно освободить Сергея Резника", - заявил представитель Белого дома.

Сергей Резник, блогер и журналист из Ростова-на-Дону, в январе 2015 года решением суда был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о ложном доносе на полицейского. Помимо доноса, ему инкриминировались неоднократные публичные оскорбления представителей власти.

Ленинский суд Ростова-на-Дону счел, что Сергей Резник, который привлекался за коммерческий подкуп, "из чувства мести распространял заведомо ложные сведения" о сотруднике полиции, который выступал основным свидетелем по одному из дел, по которому проходил блогер.

Сергей Резник стал известен в Ростове-на-Дону серией публикаций о коррупции представителей городских властей.

Он работал в изданиях "Приазовский край", "Московский комсомолец" и "Южный Федеральный", но с 2008 года стал прежде всего известен как автор собственного блога otto-cazz.livejournal.com, в котором он публиковал свои самые острые материалы, позволяя себе зачастую не стесняться в выражениях.

Журналист неоднократно подвергался запугиваниям и нападениям, а также судебным преследованиям за свою профессиональную деятельность, участвовал в гражданских и правозащитных акциях.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Сергея Резника политическим заключенным.