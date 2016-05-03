Чувствуя старость, легенды рока готовят мегафестиваль

Пол Маккартни, Rolling Stones, Боб Дилан, The Who, Роджер Уотерс и Нил Янг примут участие в "мегафестивале" рок-музыки, который состоится в США в октябре.

Фестиваль Desert Trip пройдет в Калифорнии, на том же месте, где проходит фестиваль Coachella. Билет на один день Desert Trip стоит около 200 долларов, трехдневный билет в зону перед сценой может достигать 1599 долларов.

В интервью Би-би-си вокалист The Who Роджер Долтри назвал состав фестиваля исключительным. "Нужно это принять, сейчас конец эпохи. Мы - последние в своем поколении", - сказал Долтри.

С начала года из жизни ушли уже несколько рок-музыкантов с мировым именем. В прошлом месяце в своем доме был найден мертвым певец и композитор Принс, в январе умер от рака сверхпопулярный британский рокер Дэвид Боуи.

"Как видно из последних некрологов, мы [рок-звезды] не очень-то доживаем до старости, не так ли?", - прокомментировал Долтри.

По предварительному расписанию, откроют фестиваль Боб Дилан и Rolling Stones, на следующий день сыграют Пол Маккартни и Нил Янг, а в последний день, 9 октября, на сцену выйдут Роджер Уотерс и The Who.