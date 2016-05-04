Власти Германии разрешили марихуану в медицинских целях

Правительство Германии одобрило закон, разрешающий тяжело больным пациентам получать марихуану по рецепту врачей. Документ вступит в силу с весны следующего года.

На сегодняшний день пациенты в Германии, страдающие от рака, СПИДа, болезни Паркинсона или рассеянного склероза, могут получить марихуану только по специальному разрешению и должны сами оплачивать ее приобретение.

Согласно новому закону, каннабис станет доступным в аптеках, а затраты на его закупку будут покрываться системой здравоохранения страны.

При этом представители кабинета министров отмечают, что власти не намерены разрешать употребление марихуаны в рекреационных целях.

Законы, разрешающие использование марихуаны в медицинских целях, действуют в нескольких европейских странах и в нескольких штатах США.

В декабре 2013 года Уругвай стал первой страной мира, полностью легализовавшей использование марихуаны.

За год до этого в штате Вашингтон был принят закон, разрешающий хранение небольшого количества марихуаны для личного пользования.