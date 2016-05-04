ФСИН поставила условие выдачи Надежды Савченко Киеву

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Савченко пообещала начать очередную голодовку

Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что согласится направить в суд документы на выдачу Киеву гражданки Украины Надежды Савченко только в случае, если украинская сторона гарантирует исполнение этого приговора.

"В случае предоставления министерством юстиции Украины гарантий исполнения приговора российского суда в отношении осужденной в полном объеме, представление ФСИН России будет направлено в суд", - говорится в сообщении пресс-службы ФСИН, которое цитируют российские информагентства.

Ранее адвокаты Савченко заявили, что она заполнила все бумаги, необходимые для ее передачи Украине. Они уточнили, что документы адресованы руководству ФСИН. В документах Савченко отказалась признать вину, однако согласилась выплатить назначенный ей судом штраф в 30 тысяч рублей.

Сама Савченко пригрозила начать очередную голодовку в случае, если процесс ее выдачи на Украину затянется. Кремль ранее единственными условиями выдачи Савченко называл соблюдение российского законодательства.

Президент Украины Петр Порошенко в апреле заявил, что смог договориться об обмене Надежды Савченко, не уточнив при этом, на кого именно ее планируют обменять. До этого он предлагал отдать за Савченко двух россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых Киев считает бойцами российского спецназа. Они признаны украинским судом виновными в терроризме.

Приговор по делу Савченко вынесли в марте. Донецкий городской суд Ростовской области признал ее виновной в убийстве двух российских журналистов и покушении на убийство мирных граждан летом 2014 года. В качестве наказания Савченко получила 22 года колонии. Сама она вину категорически отрицает.

По словам Савченко, она не могла, как утверждало российское следствие, координировать артобстрел, под которым погибли журналисты, так как еще за час до его начала попала в плен. Осужденная отказалась признать легитимность российского суда и не стала обжаловать приговор, заявив, что надеется на свой обмен.