Ученые: виртуальная реальность помогает от паранойи

Виртуальная реальность может помочь при лечении некоторых психических заболеваний, к такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета.

С помощью виртуальной реальности врачи могут показать пациентам, что ситуации, которых они боятся, на самом деле, безопасны.

Это поможет, например, при лечении паранойи - от острых форм этого заболевания страдает 1-2% населения Великобритании.

В исследовании, описанном в журнале British Journal of Psychiatry, участвовали 30 человек, страдающих паранойей. Люди с этой болезнью часто не доверяют другим. Они уверены в том, что те пытаются им навредить. Многие ведут себя так, чтобы минимизировать социальные контакты, например, избегают общения и не смотрят в глаза. Это приводит к изоляции и постоянному стрессу.

Участники эксперимента пережили две симуляции. В первом случае они находились в лифте, а второй раз в метро. При этом количество компьютерных аватаров постоянно увеличивалось.

Участников поделили на две группы. Одна группа должна была вести себя как обычно, то есть избегать контактов. Вторая группа должна была, наоборот, долго смотреть в глаза аватарам или подходить к ним очень близко. У более половины пациентов из второй группы после экспериментов пропали признаки тяжелой паранойи.

По мнению ученых из Оксфорда, виртуальная реальность приносит быстрые результаты. Признаки паранойи сократились в первый же день за 30 минут сессии. Однако самим пациентам этот опыт дался тяжело, ведь им приходилось бороться с собственными страхами.