Италия выступила против плана Австрии возвести забор на границе

Италия и Германия выступают категорически против планов Австрии построить забор на австрийско-итальянской границе, заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци.

"Мы выразили наш категорический протест и шок по поводу позиции, которой придерживаются наши австрийские друзья", - сказал Ренци на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее власти Австрии объявили о планах по возведению забора на перевале Бреннер, где проходит граница с Италией, с целью сдержать приток мигрантов.

В начале апреля около тысячи человек собрались на пограничном пункте Бреннер, протестуя против закрытия европейских границ для мигрантов.

Меркель, в свою очередь, призвала лидеров стран ЕС защищать внешние границы Евросоюза, отметив, что от этого зависит "будущее Европы от Средиземного моря до Северного полюса".

По ее словам, свободе передвижения внутри Шенгенской зоны находится под угрозой из-за острейшего миграционного кризиса со времен Второй мировой войны.