Панамского бизнесмена задержали за отмывание денег мафии в Колумбии

В Колумбии арестовали панамского бизнесмена Нидала Вакеда, которого обвиняют в создании организации по отмыванию денег наркомафии.

Вакед был арестован в аэропорту Боготы в рамках совместной операции с правоохранительными органами США.

Ему и его семье принадлежит целая бизнес-империя. С помощью структур Вакеда торговцы наркотиками отмывали деньги, уверены в США. Причем это происходило через несколько каналов - банки, роскошный торговый центр и магазины duty free в аэропорту Панамы, а также через другие предприятия.

Семья Вакедов также владеет одной из старейших газет Панамы Estrella de Panama.

Обвинения также предъявлены отцу Нидала Вакеда Абдулу. Семью обвиняют в сотрудничестве с колумбийскими и мексиканскими наркокартелями, а также в самостоятельном распространении наркотиков, сообщает Ассошиэйтед пресс.

Холдинговая компания Grupo Wisa, которая управляет активами семьи Вакедов, в своем заявлении назвала обвинения "ложными и безосновательными".

Панама обещала полностью сотрудничать с правоохранительными органами США по этому делу. Страна пытается пережить последствия скандала, связанного с публикацией "панамских документов" юридической компании Mossaсk Fonseca. В документах упоминаются многие политики, общественные деятели и чиновники из разных стран мира.