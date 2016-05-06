Комитет cената Бразилии рекомендовал судить президента Русеф

  • 6 мая 2016
Дилма Русеф Правообладатель иллюстрации Getty
Image caption Дилма Русеф называет процесс импичмента "переворотом"

Комитет по импичменту Федерального сената парламента Бразилии проголосовал за начало суда над президентом страны Дилмой Русеф, что может привести к ее отстранению от должности.

"За" проголосовали 15 членов комитета, "против" - пятеро.

В среду на будущей неделе должно состояться голосование всего состава Сената. Как ожидается, сенаторы большинством голосов выскажутся за импичмент Русеф, которую обвиняют в манипуляциях с государственным бюджетом.

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Image caption Глава сенатского комитета по импичменту Раймунду Лира (слева) и докладчик комитета Антониу Анастасиу

Если результат волеизъявления сенаторов окажется не в пользу Русеф, то для рассмотрения дела ее полномочия будут автоматически приостановлены на полгода. Исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Мишель Темер.

В апреле за импичмент проголосовала нижняя палата депутатов парламента Бразилии. За отставку было подано две трети голосов, необходимых по закону.

Процесс по делу о злоупотреблениях, в которых подозревают Русеф, может затянуться на полгода.

Она утверждает, что не совершала ничего противозаконного, а попытку объявить ей импичмент называет переворотом.

В случае ее отстранения от должности завершится 13-летний период пребывания у власти левой Рабочей партии Бразилии.