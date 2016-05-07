У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
- 7 мая 2016
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалеку от побережья японской префектуры Кагосима на острове Кюсю.
Данных о жертвах и разрушениях нет.
По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 94 километрах к западу от японского города Макурадзаки.
Сейсмологи определили глубину очага толчков в 43,8 километров.
Префектура Кагосима включает в себя территорию на одном из четырех основных японских островов - Кюсю, а также ряд небольших островков, на одном из которых находится центр управления космическими полетами Танэгасима с одноименным крупнейшим в стране космодромом.