У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Префектура Кагосима, как и большая часть территории Японии, являет собой одно из самых сейсмически активных мест планеты (архивное фото)

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалеку от побережья японской префектуры Кагосима на острове Кюсю.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 94 километрах к западу от японского города Макурадзаки.

Сейсмологи определили глубину очага толчков в 43,8 километров.

Префектура Кагосима включает в себя территорию на одном из четырех основных японских островов - Кюсю, а также ряд небольших островков, на одном из которых находится центр управления космическими полетами Танэгасима с одноименным крупнейшим в стране космодромом.