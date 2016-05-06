ООН: удар по лагерю беженцев может быть военным преступлением

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Очевидцы подозревают сирийскую авиацию в нанесении удара по лагерю беженцев

Авиаудар по лагерю беженцев на севере Сирии может расцениваться как военное преступление, заявил Би-би-си заместитель генсека ООН Стивен О'Брайен.

Жертвами воздушного налета на лагерь Камуна в провинции Идлиб, находящийся на подконтрольной повстанцам территории, в четверг стали по меньшей мере 28 человек, в том числе женщины и дети. Более 50 человек ранены. Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека.

Примерно такие же данные о числе пострадавших приводит и волонтерская организация "Сирийская гражданская оборона", занимающаяся оказанием помощи пострадавшим в зоне конфликта.

Кто именно нанес авиаудар, пока точно неизвестно.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен призвал провести расследование по факту нападения на лагерь.

"Подозрение падает в первую очередь на сирийское правительство. Необходимо, чтобы оно, или кто бы это ни был, были привлечены к ответственности за это отвратительный акт", - сказал О'Брайен.

"Не сомневайтесь, что все эти чудовищные акты, где бы они ни произошли и кто бы их ни совершил, не будут забыты, а виновные будут привлечены к ответственности", - заявил замглавы ООН.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В начале мая на севере Сирии возобновились ожесточенные бои между повстанцами и правительственной армией

С осуждением нападения выступил и американский Белый дом.

"Эти люди находятся в самой отчаянной ситуации, какую только можно представить, и нет никакого оправдания военным действиям, направленным против них", - сказал представитель администрации президента США Джош Эрнест.

Британский министр иностранных дел Филип Хэммонд уверен, что за налетом на лагерь беженцев стоят сирийские власти.

"Все видят, какое неуважение режим Асада выражает по отношению к усилиям по прекращению военных действий в Сирии", - заявил он.

В среду было достигнуто соглашение о продлении режима прекращения огня в Сирии.

Под давлением США и России сирийские войска и повстанцы также согласились на временное перемирие в городе Алеппо, где на этой неделе вновь развернулись ожесточенные бои.

По данным Центра мониторинга прав человека в Сирии, в ночь на вторник повстанцы сумели занять несколько районов к западу от города, но на следующий день были вынуждены отступить под ударами правительственных войск.