Коротышку Гусмана перевели в тюрьму на границе с США

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гусману дважды удавалось сбежать из особо охраняемой тюрьмы

Власти Мексики перевели наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка в тюрьму, расположенную в городе Сьюдад-Хуарес неподалеку от границы с США.

Представители мексиканских властей утверждают, что перевод Гусмана в новую тюрьму прошел в рамках обычной ротации заключенных, призванной снизить вероятность их бегства.

Вашингтон добивается экстрадиции Гусмана, чтобы судить его за преступления, связанные с наркоторговлей. Сам Гусман ранее также потребовал ускорить процедуру своей выдачи в США, так как надеется, что в американских тюрьмах условия лучше.

Гусмана арестовали в январе этого года. До этого ему дважды удавалось сбежать из тюрьмы.

Первый раз, в 2001 году, Гусман сбежал из особо охраняемой тюрьмы Пуенте Гранде. Он находился на свободе 13 лет. Затем его снова задержали, но за решеткой он не провел и двух лет, снова сбежав в июле 2015 года.

Состояние Гусмана оценивается в 1 млрд долларов. За информацию, которая приведет к его поимке, США обещали награду в 5 млн долларов.

Несмотря на то, что наркобарон возглавляет один из наиболее влиятельных и жестоких наркокартелей, некоторые жители его родного штата Синалоа считают Гусмана современным Робин Гудом, который может обеспечить населению большую безопасность, чем государство.