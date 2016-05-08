В Афинах проходит демонстрация против пенсионной реформы
Тысячи людей вышли на демонстрацию у здания греческого парламента в Афинах, протестуя против запланированной пенсионной реформы.
Новая волна протестов последовала за двухдневной забастовкой.
В воскресенье в парламенте состоится голосование по новому налоговому и пенсионному законодательству.
Сокращение пенсионных расходов является одним из основных требований и условий международных кредиторов для выделения Греции следующего транша финансовой помощи.
Премьер-министр страны Алекс Ципрас заявил, что запланированные сокращения не затронут беднейшие слои населения, однако профсоюзы не согласны принимать очередную меру жесткой экономии.
В понедельник министры финансов еврозоны проведут экстренное совещание по вопросам греческих долгов и займов.