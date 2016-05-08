Новый мэр Лондона почтил память евреев в День катастрофы

Новый мэра Лондона Садик Хан принял участие в памятной церемонии в день Йом Ха-Шоа (День катастрофы), когда вспоминают евреев, ставших жертвами нацизма во времена Второй мировой войны. На церемонии также присутствовали главный раввин Великобритании и посол Израиля.

Это первое официальное появление на публике Хана после его избрания на пост мэра британской столицы.

Церемония состоялась на стадионе на севере Лондона, где собралось несколько тысяч человек.

Садик Хан – первый мусульманин на посту мэра Лондона. Он называет себя мэром всех лондонцев, однако некоторые оппоненты Хана изображают его приверженцем исключительно мусульманских ценностей.

Хан сказал, что для него большая честь "встретиться и услышать истории выживших евреев и беженцев, которые прошли через невообразимые ужасы Холокоста".

Между тем, глава Лейбористкой партии, которую представляет Хан, Джереми Корбин инициировал независимое расследование антисемитских взглядов членов партии. Член парламента Наз Шах была временно исключена из партии после скандалов с ее записью в "Фейсбуке". Приостановлено членство и бывшего мэра Лондона Кена Ливингстона, который заявил, что Адольф Гитлер в начале своей политической карьеры поддерживал сионизм.