Порошенко: Россия не победила бы во Второй мировой без украинцев

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption С похожими заявлениями Порошенко уже выступал в прошлом году

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что без Украины Россия не смогла бы победить во Второй мировой войне. Об этом он заявил в День памяти и примирения во время встречи с ветеранами Красной армии, Украинской повстанческой армии (УПА) и участниками спецоперации украинских сил на востоке страны.

В прошлом году Петр Порошенко в День памяти и примирения выступал с похожими заявлениями. Он, в частности, сказал, что никто не имеет права монополизировать победу во Второй мировой войне.

Украинцы воевали против нацизма в составе Красной армии и советских партизанских отрядов, рядах УПА, в военных объединениях стран антигитлеровской коалиции и европейских движениях сопротивления, сказал Порошенко.

"Как же только можно на фоне таких неоспоримых исторических фактов иметь наглость заявлять, будто Россия выиграла бы войну и без Украины. Не выиграли бы этой войны без украинцев!", - сказал украинский президент.

"Всем, кто каждый на своем месте боролся с фашизмом, ценой большого самопожертвования каждый из вас лично отстоял право нашего народа на жизнь, принес мир в наш дом, подарил его народам Европы", - добавил Порошенко.

Порошенко сказал, что современные украинские воины берут пример с тех, кто освободил Украину от нацистов в годы Второй мировой, побеждая "не только силой оружия, но и мощью духа".

"И сейчас в украинскую историю вписаны новые героические страницы, в том числе освобождение Славянска и Краматорска, Красного Лимана и Лисичанска, защита Мариуполя, ожесточенные бои в Донецком и Луганском аэропортах", - сказал Порошенко.

Сообщают также, что присутствующие почтили минутой молчания память павших защитников Украины разных поколений.

В 2010 году Владимир Путин, тогда в должности премьер-министра, заявил во время интерактивной встречи с россиянами, что Россия выиграла бы войну и без Украины.

"Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей… Более того, под тем, что я сказал, есть определенное основание. Если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР – более 70% потерь. Это значит, что война выиграна – не хочу никого обижать – за счет ресурсов человеческих и индустриальных Российской Федерации. Это исторический факт", – сказал он тогда.