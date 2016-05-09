Самый дорогой алмаз в мире продан за $63 млн
Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corporation продала за 63 млн долларов огромный алмаз.
Это самая высокая цена, когда-либо выплачивавшаяся за необработанный драгоценный камень.
Помимо этого компания будет получать по 10% прибыли от любых сделок с камнем после его обработки.
Алмаз был добыт компанией Lucara Diamond в Ботсване в прошлом году. Его масса составляет 813 карат.
Представитель канадской компании сообщил, что в июне будет продаваться еще более крупный алмаз, также найденный в Ботсване.