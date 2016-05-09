Депутат: в канадском Форте Мак-Мюррей пожары уничтожили 20% домов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Огонь уничтожил целые районы города

Около 20% домов уничтожены огнем в городе Форт Мак-Мюррей в канадской провинции Альберта, где продолжают бушевать лесные пожары, сообщил Би-би-си депутат местного парламента Дэвид Юрдига.

По его словам, пройдут годы, прежде чем город вернется к нормальной жизни.

Форт Мак-Мюррей расположен на нефтяных песчаниках, которые покрыты хвойным лесом. Здесь находятся крупнейшие в Канаде нефтяные месторождения.

Пожары в этой части страны бушуют уже около недели. Более 100 тысяч жителей региона вынуждены были уехать, спасаясь от огня.

По данным пожарных служб, сейчас огнем охвачена территория примерно в 1,6 тысяч квадратных километров - несколько меньше, чем в субботу.

По мнению специалистов, самый сложный этап борьбы с пожаром уже пройден. Представитель правительства провинции Альберта сообщила, что снизившаяся температура помогает пожарным бороться с огнем и пламя распространяется не столь быстро, как раньше.

По словам Дэвида Юрдиги, несмотря на то, что огонь не затронул большую часть города, возвращаться домой местным жителям все еще очень опасно.

"По нашим оценкам, сгорело 20% домов, большая часть стоит, разрушений [там] никаких нет", - сказал Юрдига.

"Так что знаете? Все оказалось намного лучше, чем я думал", - добавил депутат.

Огонь отступает от населенных районов, но все еще угрожает соседней провинции Саскачеван.

Жителям Саскачевана и Северо-Западных территорий рекомендовали закрыть окна и двери из-за дыма.

Последний этап эвакуации людей из Форта Мак-Мюррей был завершен в воскресенье.

О гибели людей в результате самих пожаров не сообщалось, однако два человека погибли в ДТП в ходе массовой эвакуации.