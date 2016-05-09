Восковой Гитлер на коленях продан за 17 млн долларов

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption По мнению автора, скульптура "Он" изображает воплощение зла

Скандально известная скульптура стоящего на коленях Адольфа Гитлера работы итальянского художника Маурицио Каттелана продана на аукционе Christie's за 17,2 млн долларов.

Скульптура под названием "Он" высотой 101 см была создана 15 лет назад из воска и смолы.

Маурицио Каттелан, итальянский художник-самоучка, работающий в США, говорил, что хотел уничтожить свою работу. По его словам, скульптура "Он" изображает воплощение зла.

Тем не менее продажа скульптуры стала личным рекордом для Каттелана: до этого самая дорогая его работа ушла с молотка за 7,9 млн долларов.

"Гитлер - это чистый страх. Это образ ужасной боли. Тяжело даже произносить его имя. И тем не менее это имя врезалось мне в память. Оно живет в моей голове, даже если остается табу", - говорил Каттелан.