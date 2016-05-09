На Красной площади в Москве прошел парад в честь Дня Победы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По данным СМИ, нынешний парад стал самым скромным за последние три года

В Москве на Красной площади прошел военный парад в честь 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В параде были задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также свыше 100 единиц современного вооружения и военной техники.

В параде приняли участие новые ракетные комплексы "Ярс", а также зенитно-ракетные системы С-400, которые считаются одним из наиболее продвинутых средств ПВО, стоящих на вооружении России и использовались, в частности, для защиты российской авиабазы в Сирии.

В параде впервые участвовал сводный парадный расчет женщин-военнослужащих Военного университета министерства обороны и Военной академии имени генерала армии Хрулёва, а также бойцы недавно созданной Национальной гвардии России.

В воздушном параде принял участие 71 самолет и вертолет. В частности, над площадью пролетели военно-транспортные и боевые вертолеты, а также истребители, фронтовые бомбардировщики и штурмовики. Парад завершился пролетом штурмовиков Су-25, которые выпустили дымы цветов российского флага.

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Как заявил российский президент Владимир Путин, выступая перед участниками парада, именно советский народ принес свободу другим народам во время Второй мировой войны.

"Именно от нашего солдата нацисты и их пособники получили полное возмездие за миллионы жертв, за все изуверства и бесчинства на нашей земле", - подчеркнул Путин.

Путин также отметил, что Россия открыта для сотрудничества со всем миром в борьбе с терроризмом и готова работать над современной внеблоковой системой безопасности.

"Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло, и Россия открыта для объединения усилий с другими государствами", - сказал он.

По подсчетам издания РБК, нынешний парад стал самым скромным за последние три года. В прошлом году в юбилейном параде в честь 70-летия Победы было задействовано более 16,5 тысяч человек и 194 единицы военной техники.

В прошлом году многие западные лидеры отказались приехать в Москву на празднование 70-летия Победы в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. В этом году в Кремле заявили, что не отправляли приглашений иностранным лидерам на парад.