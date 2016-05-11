"Вечную весну" Родена продали за рекордные 20,4 млн долларов

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Скульптура "Вечная весна" предназначалась для грандиозного проекта Огюста Родена "Врата ада", но в итоге туда не вошла из-за своей чрезмерной жизнерадостности

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке cкульптура "Вечная весна" французского скульптора Огюста Родена была продана за 20,4 млн долларов.

Имя покупателя не раскрывается.

Это рекордная сумма для творений Родена - до сих пор самой дорогой работой скульптора считалась бронзовая скульптура "Посланница богов", проданная в феврале этого года за 16,6 млн долларов.

"Вечная весна" исполнена Роденом из монолитного куска мрамора и датируется 1901 годом.

Считается, что это пятая в серии из десяти известных работ Родена из мрамора на ту же тему. "Вечная весна" была создана скульптором в самый плодотворный период его творчества и первоначально предназначалась для его главного, так и не законченного произведения "Врата ада" - переосмысления Роденом "Божественной комедии" Данте.

"Вечная весна" воплощает сюжет из поэмы Овидия "Фасты": похищение богом западного ветра Зефиром юной богини Флоры. Обнаженный юноша одной рукой опирается за ствол дерева, а другой обнимает стоящую на коленях обнаженную девушку.

В итоге Роден убрал "Вечную весну" из композиции "Врат ада", так же как и ставшую позднее, вероятно, самой известной его работой скульптуру "Поцелуй".

Предполагается, что сюжет "Вечной весны" показался скульптуру слишком жизнерадостным для трагедии, воплощаемой "Вратами ада".

Однако работа оказалась столь удачной, что позднее было создано несколько ее версий в бронзе и мраморе.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Перед тем, как на 60 лет осесть в коллекции Лоэбов, картина "Портовые строения. Сен-Тропе" работы Поля Синьяка, вероятно, принадлежала балерине Ольге Спесивцевой

На том же аукционе в Нью-Йорке за 10,7 млн долларов была продана выдающаяся работа французского неоимпрессиониста Поля Синьяка "Портовые строения, Сен-Тропе", выполненная в изобретенной им техники пуантилизма.

Эта картина почти 60 лет хранилась в семейной коллекции филантропа Джона Лэнглота Лоэба-младшего, а была куплена его отцом также на аукционе Sotheby's.

Один из ранних портретов жены Клода Моне "Камилла с зеленым зонтиком", оцененный в 9-12 млн долларов, в итоге ушел с молотка за головокружительные 49,4 млн долларов. Однако для работ Клода Моне это далеко не предел. Самым дорогим полотном французского импрессиониста на данный момент является "Пруд с водяными лилиями", проданный в 2008 году на аукционе Christie's в Лондоне за 80,4 млн долларов.