Кэмерон назвал Нигерию и Афганистан фантастически коррумпированными

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон в разговоре с королевой Елизаветой II заявил, что на созванный им антикоррупционный саммит приедут руководители "фантастически коррумпированных стран".

О проведении 12 мая в Лондоне антикоррупционного саммита офис британского премьера объявил в воскресенье, накануне публикации Международным консорциумом журналистов-расследователей гигантской базы данных об офшорных счетах.

На встречу приглашены, в частности, президент Всемирного банка Джим Ён Ким, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, госсекретарь США Джон Керри, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, президент Нигерии Мохаммаду Бухари и президент Афганистана Ашраф Гани.

Именно Нигерию и Афганистан в беседе с Елизаветой II Кэмерон упомянул как "возможно, две самые коррумпированные страны в мире". Елизавета II оставила замечание Кэмерона без ответа.

Некоторым из присутствовавших на встрече в Букингемском дворце эта реплика показалась неуместной. Так, архиепископ Кентерберийский заступился за нигерийского президента Мохаммаду Бухари, заметив, что этот политик не относится к числу коррумпированных.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление Кэмерона, сделанное в преддверии визита глав Афганистана и Нигерии, на Даунинг-стрит заявили, что оба президента "признают масштабы проблемы коррупции, с которой они сталкиваются в своих странах".

"В сборнике статей по борьбе с коррупцией, которые будут опубликованы в день саммита, президент Гани пишет, что Афганистан является "одной из самых коррумпированных стран на земле", в то время как президент Бухари пишет, что коррупция стала образом жизни в его стране, где у власти находятся "вроде бы подотчетные демократические правительства", - пояснил журналистам представитель британского премьера.

"Оба лидера приглашены на саммит, потому что они возглавляют борьбу с коррупцией в своих странах. В этом Британия стоит плечом к плечу с президентами Нигерии и Афганистана", - добавил пресс-секретарь Кэмерона.

По данным международной организации Transparency International на 2015 год, Афганистан является третьей по коррумпированности страной в мире, уступая только Сомали и КНДР. Нигерию в организации включили в четвертый десяток наиболее коррумпированных государств.