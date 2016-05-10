Немецкий суд отклонил иск Эрдогана к главе издательства Axel Springer

Суд Кельна отклонил иск президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к главе немецкого издательского дома Axel Springer Маттиасу Депфнеру.

Эрдоган требовал, чтобы суд запретил Депфнеру поддерживать сатирика Яна Бёмермана, который, по мнению турецкого лидера, серьезно его оскорбил.

Однако суд отверг претензии Эрдогана, так как конституция страны гарантирует свободу выражения мнения. В пресс-службе суда пояснили, что Депфнер имел право публично выразить свою точку зрения в этом споре.

Депфнер ранее опубликовал в одном из изданий Axel Springer открытое письмо, в котором поддержал Бёмермана. Тот в своем стихотворении обвинил Эрдогана в распущенности и просмотре детской порнографии.

Бёмерман прочитал свой стих в конце марта в эфире канала ZDF. Он пояснил, что в Германии при создании сатирических произведений есть определенные границы, и свой стих он написал как пример нарушения этих границ.

Поводом для создания стихотворения стала резкая реакция Анкары на клип, показанный в юмористической передаче другого телеканала. В нем Эрдогана критиковали за преследование журналистов.

Выступление Бёмермана спровоцировало международный скандал. Телеканал на следующий день удалил запись выступления комика со своего сайта, а власти Турции потребовали возбудить расследование против комика.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала выступление комика недопустимым. Правоохранительные органы страны проводят расследование по требованию Эрдогана.