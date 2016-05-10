Facebook отвергает обвинения в пристрастности при отборе новостей

Вице-президент Facebook Том Стоки, возглавляющий отдел поиска, отверг обвинения в том, что руководство социальной сети проявляет пристрастный подход при отборе новостей на сайте.

Накануне портал Gizmodo сообщил, что подразделение Trending Topics, отвечающее за тренды в Facebook, регулярно скрывало новости, в которых были представлены консервативные взгляды.

По данным портала, новостные истории о собраниях консервативных активистов в США, а также о деятельности известных членов Республиканской партии США Митта Ромни и Рэнда Пола не появлялись в разделе трендинга Facebook, хотя пользовались большой популярностью среди пользователей интернета.

Как отмечает Том Стоки, Facebook придерживается четких правил при работе с трендами в сети.

"Facebook не позволяет и не советует своим аналитикам проводить систематическую дискриминацию источников по какому-либо идеологическому признаку, и наши механизмы делают это технически невозможным", - говорится в заявлении Стоки.

Между тем в апреле основатель Facebook Марк Цукерберг публично объявил о том, что не одобряет политических идей претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа.