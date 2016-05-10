МТС: все вопросы о взломе Telegram оппозиции будут отправлять юристам

В компании МТС признали, что работники компании должны согласовывать с юристами любые запросы, которые касаются взлома аккаунтов в Telegram оппозиционеров Георгия Албурова и Олега Козловского.

Пресс-секретарь компании Дмитрий Солодовников сообщил Русской службе Би-би-си, что в сложившейся ситуации информирование юристов - это "нормальная практика с точки зрения правовой защиты МТС в судебных инстанциях".

Ранее СМИ опубликовали письмо, которое было разослано сотрудникам МТС. В нем упоминаются претензии к компании со стороны политиков Алексея Навального, Георгия Албурова и Олега Козловского. В письме сотрудников обязуют в случае поступлений письменных претензий в связи с ситуацией со взломом аккаунтов незамедлительно информировать юристов. Если запрос был направлен в устной форме, то сотрудники должны потребовать направить его в письменном виде.

В конце апреля Георгий Албуров и Олег Козловский сообщили о взломе своих аккаунтов в мессенджере Telegram. В Telegram, который считается одним из самых безопасных мессенджеров, было проведено расследование этого инцидента. В компании пришли к выводу, что Албуров и Козловский не использовали двухфакторную авторизацию, поэтому хакерам нужен был лишь СМС-код для вход в аккаунты. По данным Telegram, МТС не отправил коды на устройства пользователей. В компании полагают, что оператор отключил функцию СМС для этих двух абонентов незадолго до инцидента.

Козловский связался с МТС, где ему отказались сообщить причину отключения сервиса СМС. Оппозиционер публично просил компанию объяснить, как неизвестные получили доступ к коду, который был отправлен по СМС, но не доставлен.

Основатель Telegram Павел Дуров предположил, что к взлому аккаунтов могли быть причастны спецслужбы, оказавшие давление на операторов. В МТС после скандала заявили, что компания не проводила никаких целенаправленных действий по отключению функций оппозиционерам. В МТС тогда заявили, что взлом мог быть связан с вирусной атакой.

Во вторник акции компании ослабли на торгах на ММВБ. К середине дня цена на акции обвалилась почти на 5%, однако затем бумаги компании компенсировали часть потерь. К вечеру снижение составило 3,6%. Агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков связало падение бумаг МТС со скандалом со взломом аккаунтов оппозиционеров в Telegram. Однако за неделю, прошедшую после скандала, акции компании на ММВБ показывали разнонаправленную динамику.