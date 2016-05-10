Победитель выборов на Филиппинах обещает искоренить криминал

Бывший мэр города Давао Родриго Дутерте, одержавший победу на президентских выборах на Филиппинах, пообещал одолеть преступность и наркоторговлю в стране.

Официальные итоги выборов еще не были объявлены, но главный соперник Дутерте Мануэль Роксас уже признал свое поражение.

После подсчета 92% голосов избирателей Дутерте набрал около 39% голосов. Как ожидается, он вступит в должность 30 июня.

Дутерте известен как сторонник жесткого курса в борьбе с преступностью на Филиппинах. Он также планирует внести изменения в конституцию страны для перехода к парламентский системе.

Родриго Дутерте станет первым президентом Филиппин, который родился на бедном южном острове Минданао.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Джонатан Хэд, Дутерте завоевал симпатии миллионов филиппинцев благодаря своим обещаниям искоренить преступность и коррупцию.

При этом правозащитники опасаются, что он может ввести для этого жесткие меры, так как ранее его обвиняли в том, что на посту мэра Давао он позволял так называемым "батальонам смерти" массово убивать подозреваемых в преступлениях.