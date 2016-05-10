Три человека погибли при взрыве в турецком Диярбакыре

При взрыве в турецком городе Диярбакыр погибли три человека, еще 45 получили ранения, сообщают власти страны.

Бомба была спрятана в автомобиле. Взрыв произошел, когда рядом находился полицейский автобус, перевозивший девятерых сотрудников полиции и семерых задержанных курдских боевиков.

Трое из пострадавших получили серьезные ранения и впоследствии скончались в больнице. СМИ сообщают, что среди них был полицейский. Были ли среди погибших задержанные курды, неизвестно.

Всего в ходе атаке получили ранения 12 полицейских и 33 мирных жителя, которые находились рядом с местом взрыва. Среди пострадавших были посетители местных открытых кафе. Рейтер сообщает, что среди раненых также были заключенные.

По данным агентства, бомба была взорвана дистанционно.

Пока никто не взял ответственность за нападение. Однако в этом регионе особенно активна "Рабочая партия Курдистана" (РПК) - группировка, добивающая курдской автономии и признанная в Турции террористической. Диярбакыр в РПК считают столицей так называемого Турецкого Курдистана. В последние месяцы представители РПК все чаще нападают на турецких военных и полицейских.

В январе в результате взрыва рядом с полицейским участком в Диярбакыре погибли не менее пяти человек. С тех пор в городе произошло еще несколько взрывов в публичных местах.