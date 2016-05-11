30-летний сиамец Скутер назван самым старым котом в мире

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Хозяйка кота считает, что своим долгожительством тот обязан активному образу жизни

Сиамский кот по кличке Скутер из Техаса внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый из ныне живущих котов.

Родившийся 26 марта 1986 года Скутер недавно отметил свое 30-летие. Его хозяйка Гейл Флойд полагает, что своим долгожительством кот обязан активному образу жизни.

Судьба не всегда благоволила к Скутеру: в возрасте всего четырех недель в результате трагедии он лишился матери, а в октябре 2014-го сломал лапу, и с тех пор ему требуется регулярное внимание со стороны врачей.

По словам Флойд, она много путешествует вместе с котом и уже объехала с ним 45 из 50 американских штатов.

"Он любит посещать новые места и любит людей", - рассказала Флойд о своем питомце, которого она описала как активного, полного энергии и весьма игривого.

Хозяйка Скутера добавила, что больше всего его питомец любит сушиться под феном после купания и через день лакомиться курятиной.

Несмотря на свой солидный для кота возраст, Скутер – не самый старый кот в истории. Это звание принадлежит другому коту из Техаса, дожившему до 38 лет.