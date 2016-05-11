ОБСЕ обеспокоена утечкой данных работавших в Донбассе журналистов

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила обеспокоенность появлением в сети личных данных журналистов, получивших у самопровозглашенных республик Донбасса аккредитацию для работы в подконтрольных им регионах Украины.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович, публикация такой информации напрямую угрожает безопасности журналистов. По ее словам, некоторые из упомянутых в списке репортеров уже пожаловались на поступающие им угрозы.

"Журналисты освещают события, имеющие большое значение для общества, и их нельзя преследовать за то, что они делают свою работу", – говорится в заявлении Миятович.

Имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов четырех с половиной тысяч журналистов, получивших аккредитацию в самопровозглашенных "народных республиках" на востоке Украины, были на днях опубликованы украинским сайтом "Миротворец".

На сайте говорится, что эта база данных была получена с помощью хакеров, а саму публикацию "Миротворец" объясняет тем, что "эти журналисты сотрудничают с боевиками террористической организации" и информация о них является "общественно значимой".

Публикация вызвала широкий резонанс. Украинские и иностранные журналисты написали открытое письмо с требованием удалить с сайта личную информацию. Они также призвали власти Украины расследовать нарушение закона о персональных данных и привлечь виновных к ответственности.

Журналисты подчеркнули, что получение аккредитации не означает и никогда не означало сотрудничество журналистов со стороной конфликта и всегда было способом защиты и обеспечения безопасности журналиста.