Пограничники Украины обнаружили похищенные в Италии картины

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Украины говорит, что похищенные картины были обнаружены благодаря блестящей операции

У границы с Молдавией украинские пограничники обнаружили 17 картин, включая полотна работы Рубенса и Тинторетто, похищенные в музее Вероны в прошлом году.

По сообщению пресс-службы президента Украины, ценный груз, который готовился к переправке на территорию Молдавии, был задержан еще 6 мая. Затем была проведена экспертиза, которая идентифицировала полотна и установила их подлинность.

Стоимость находки оценивается в 16-20 млн евро.

"Эти картины - звезды коллекции музея Вероны. Такими эффективными действиями мы не только сохранили мировую ценность этих полотен, но и подтвердили на должном уровне престиж Украины", - цитирует президента Украины Петра Порошенко "Украинская правда".

Помимо работ Рубенса и Тинторетто из итальянского музея в ноябре 2015 года были украдены также картины живописцев Пизанелло, Карото и Мантеньи.

В марте итальянские СМИ сообщили об аресте 13 человек, подозреваемых в организации этой кражи. Трое - граждане Италии, работавшие охранниками в музее Вероны. Остальные - граждане Молдавии.