Минская группа: настало время встречи глав Азербайджана и Армении

Встреча президентов Армении Сержа Саргсяна и Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе может состояться в Вене на следующей неделе, заявила Минская группа ОБСЕ.

"Мы уверены, что время для такой встречи настало. Наши министры иностранных дел сейчас занимаются подготовкой этих переговоров", - сообщают сопредседатели Минской группы - представители России, США и Франции.

В заявлении говорится, что у конфликта в Нагорном Карабахе не может быть военного решения, а переговоры необходимы.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась в начале апреля. За несколько дней вооруженного противостояния погибли несколько десятков человек.

5 апреля было объявлено о заключении перемирия, однако Армения и Азербайджан периодически обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и обстрелах.

Конфликт в Нагорном-Карабахе длится с 1998 года, когда населенная преимущество армянами автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР.