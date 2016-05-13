Песков: правоохранительные органы должны расследовать поджог дома в Чечне

Правоохранительные органы должны незамедлительно отреагировать, если информация о поджоге дома чеченца, пожаловавшегося на коррупцию в республике, подтвердится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом Песков заявил, что ему неизвестно об этом деле.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил "Газете.ru", что он также не в курсе произошедшего в селе Кенхи.

"Убежден, что пожара не было. Это горное село, там даже если 50 тонн бензина принести, то как можно сжечь дом, сложенный из камня?" — цитирует издание Каримова. Тем не менее, Каримов отметил, что разобраться в этой ситуации необходимо.

Речь идет о доме жителя чеченского села Кенхи Рамазане Джалалдинове, который в середине апреля записал видео, в котором пожаловался президенту России Владимиру Путину на коррупцию в регионе. В частности он был недоволен тем, что чиновники требуют взятки при выплате компенаций за разрушенные паводком дома.

Издание "Черновик" сообщило, что поздно вечером 12 мая дом Джалалдинова в Кенхи был сожжен. По словам жены Джалалдинова, около полуночи к ним в дом пришли люди в масках и заявили, что будут их спасать. Они посадали семью в машину и "бросили их под мост", а сам дом подожгли. По ее словам, другим жителям села запретили говорить на это тему, угрожая поджогом их домов.

"Новая газета" сообщила, что семью Джаладинова вывезли в дагестанский город Хасавюрт и попросили больше не возвращаться в Чечню. Сам Джаладинов уехал после публикации видеообращения, боясь преследований.

Заявление Джалалдинова вызвало резкую реакцию чеченских властей. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил село в начале мая, пообещав все просьбы жителей выполнить.

По данным "Новой газеты, некоторые жители села, которым удалось поговорить о проблемах региона с Кадыровым, потом были задержаны полицией.

По данным издания, жители Кенхи планируют в эту пятницу провести акцию протеста у стен районного РОВД.