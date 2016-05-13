В Ростовской области застрелили чиновника и полицейского

Заместитель главы Федоровского сельского поселения в Ростовской области, раненый из обреза местным жителем, умер в больнице.

Он стал второй жертвой стрельбы, произошедшей в пятницу в здании администрации поселения.

Ранее региональное управление Следственного комитета России сообщило, что в ходе перестрелки злоумышленник застрелил полицейского, который первым прибыл на место происшествия.

Чиновника же был доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось.

По подозрению в убийстве задержан 67-летний житель села. По данным СМИ, мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным.

По данным следствия, мужчина пришел в здание администрации и ранил из обреза ружья чиновника, а затем застрелил приехавшего на место происшествие участкового.

После этого подозреваемый попытался скрыться, но ему помешал глава сельского района, сумевший обезоружить его и передать полиции. Мотивы стрелка пока не выяснены.