Атеисты России объединились против "суеверий и мракобесия"

В Москве по инициативе партии "Коммунисты России" прошел учредительный съезд общественной организации "Атеисты России".

Мероприятие завершилось принятием устава новой общественной организации.

"Одна из целей организации – это развертывание по всей стране массовой пропаганды за научно-естественное мировоззрение и научный анализ действительности против суеверий и мракобесия", - цитирует РИА Новости председателя оргкомитета съезда Илью Ульянова.

Он добавил, что "верующие и атеисты должны обладать одинаковыми правами", передает Интерфакс. Государство и церковь не должны вмешиваться в дела друг друга, полагает Ульянов.

Он также считает, что КПРФ (самая многочисленная коммунистическая организация России) отказалась от защиты прав атеистов и пошла на сговор с религиозными организациями.

В 2016 году некоторые местные организации КПРФ отказались от проведения первомайских демонстраций, поскольку день солидарности трудящихся совпал с православной Пасхой.

РПЦ сочла такой шаг нецелесообразным.

В Москве первомайские демонстрации состоялись, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов в очередной зар заявил, что считает Иисуса Христа первым коммунистом.

"Коммунисты России" выступают за диалог атеистов с верующими, но считают, что статья Конституции о светском характере государства должна неукоснительно соблюдаться.

В оглашенной на съезде резолюции атеисты выразили поддержку партии "Коммунисты России" на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу.

В работе съезда приняли участие 289 делегатов из 50 регионов России. Средний возраст участников составлял около 50 лет.

Новая организация планирует подать заявление о регистрации в министерство юстиции.

Некоторые СМИ обратили внимание на то, что съезд прошел в пятницу, 13 мая.