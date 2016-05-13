"Тролли" подняли цену на пистолет Циммермана до $65 млн

Цена, предлагаемая на аукционе за пистолет патрульного Джорджа Циммермана, из которого он застрелил афроамериканского подростка Трейвона Мартина, поднялась до 65 млн долларов благодаря усилиям "интернет-троллей".

На момент написания заметки пистолет Циммермана на сайте UnitedGunGroup, проводящем аукцион, стоит чуть более 65 млн долларов при начальной цене в пять тысяч долларов. До конца торгов остается четыре дня и 22 часа.

В аннотации к лоту Циммерман называет пистолет "частью истории Америки" и заявляет, что он уже получал предложения продать пистолет, в частности от Смитсоновского музея.

Как сообщают американские СМИ, цену до 65 млн долларов поднял пользователь под ником "Racist McShootface" (можно перевести как "Расист Стрелкомордов"), сделав серию ставок в течение короткого времени.

Предполагается, что, выводя стоимость лота за рамки разумной, "тролли" надеются помешать Циммерману продать пистолет.

В комментариях, впрочем, отмечают, что оружие все равно достанется тому, кто предложит наивысшую реальную цену.

Циммерман был арестован в 2012 году по подозрению в убийстве чернокожего подростка. Он утверждал, что действовал в целях самообороны.

В ходе заседания подчеркивалось, что Мартин был невооружен. Однако Циммерман, в качестве волонтера охранявший жилой комплекс, счел вид Мартина подозрительным, потому что тот был одет в джемпер с капюшоном.

В июле 2013 года суд полностью оправдал Циммермана, сочтя, что тот не превысил необходимых пределов самообороны.

Приговор по этому делу вызвал волну протестов по всей стране, где многие восприняли его как свидетельство несправедливости судебной системы, а некоторые – как проявление расизма.