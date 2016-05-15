Гватемала обвинила Белиз в чрезмерном применении силы

Правительство Гватемалы обвинило армию Белиза в чрезмерном применении силы в связи с ранением гватемальца во время задержания.

Мужчина был задержан в пятницу на территории Белиза вместе с двумя другими подозреваемыми в незаконной добыче полезных ископаемых.

Власти Белиза настаивают, что мужчина пытался напасть на военный партуль с мачете, и солдатам пришлось обороняться, однако гватемальские власти отвергают эту версию.

Между Белизом и Гватемалой уже 150 лет существует нерешенный территориальный спор. Гватемала претендует на 12,2 тыс. квадратных километров соседней страны.

В апреле Гватемала разместила около трех тысяч военнослужащих вдоль границы с Белизом после инцидента со стрельбой, который унес жизнь гватемальского подростка.

Белиз, в свою очередь, заявляет, что присутствие гватемальских военнослужащих в пограничных районах увеличивает напряженность в отношениях между двумя странами.