Действующий президент Доминиканской республики лидирует на выборах

Действующий президент Доминиканской республики Данило Медина лидирует на выборах после начала подсчета голосов, сообщает избирательная комиссия страны.

Победа действующего президента считалась ожидаемой, однако пока неясно, наберет ли он больше 50% голосов, чтобы избежать второго тура.

Главный соперник Медины, бизнесмен Луис Абинадер обвинял правительство в коррупции и неспособности справиться с высоким уровнем преступности.

Избирательные участки закрылись на час позже, чем было запланировано, поскольку голосование сопровождалось техническими проблемами.

С этого года на выборах используется технология идентификации избирателей по отпечаткам пальцев. Из-за проблем в ее работе многим избирателям пришлось ждать несколько часов, чтобы проголосовать.

Глава избирательной комиссии страны Роберто Росарио объяснил технические проблемы тем, что за день до выборов массово уволились три тысячи сотрудников, в том числе технические специалисты. Причин, по которым это произошло, Росарио не уточнил.