Власти Италии предлагают удвоить детские пособия

Министр здравоохранения Италии Беатриче Лоренцин предложила удвоить размер детских пособий, чтобы мотивировать семьи иметь больше детей.

В интервью газете La Repubblica министр сказала, что если ситуация не изменится, то через 10 лет уровень рождаемости в Италии снизится по сравнению с показателем 2010 года на 40%.

Лоренцин предупредила, что в совокупности с дальнейшим ростом числа пожилых и хронически больных людей в стране это приведет к дряхлению нации.

Согласно ее предложениям, нынешнее ежемесячное пособие размером в 90 долларов будет удвоено для семей с низким и средним уровнем доходов и будет возрастать с каждым последующим ребенком.