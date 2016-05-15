СК возбудил дело по трем статьям после драки на Хованском кладбище

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Московская полиция сообщила о задержании более 100 предполагаемых участников драки на Хованском кладбище

После произошедшей в субботу массовой драки на Хованском кладбище Москвы, в результате которой три человека погибли и несколько десятков получили ранения, Следственный комитет расследует уголовное дело по трем статьям российского уголовного кодекса.

Об этом сообщил помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Александр Никитин.

"ГСУ СК России по Москве продолжает расследование уголовного дела по факту убийства трех человек в ходе перестрелки на Хованском кладбище города Москвы по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а, ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) и ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - рассказал Никитин агентству Интерфакс.

Кроме того, Никитин отметил, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа из 40 следователей и 12 экспертов-криминалистов, возглавляемая руководством управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В ходе драки использовались биты, арматура и огнестрельное оружие

По данным МВД, всего в конфликте на кладбище приняли участие около 200 человек. Большинство из них - уроженцы Средней Азии и Северного Кавказа, мигранты, нанятые частным порядком гражданами для обустройства могил.

На сегодняшний день, по данным московской полиции, задержаны 112 участников инцидента.

В субботу пресс-служба ГУ МВД по Москве заявила, что "все граждане, принимавшие участие в конфликте, не являлись сотрудниками кладбища. В основном это иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории России".

Российские агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что одной из причин конфликта могло стать вымогательство со стороны криминальной этнической группировки, представители которой пытались заставить рабочих кладбища делиться с ними прибылью.

Согласно другой версии, участники драки не поделили территорию обслуживания кладбищ.

Через несколько часов после драки, в которой использовались биты, арматура и огнестрельное оружие, руководитель департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил об увольнении директора Хованского кладбища.

В воскресенье начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин отдал распоряжение проверить все столичные кладбища. "Полицейские проверят все 78 кладбищ Москвы на предмет наличия нарушений в финансово-хозяйственной деятельности и миграционного законодательства", - сообщила руководитель пресс-службы московского управления МВД Софья Хотина.