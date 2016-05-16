Пекин проигнорировал 50-летие "культурной революции"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Молодежные группировки активно участвовали в репрессиях

Китайское руководство проигнорировало 50-ю годовщину начала в стране "культурной революции" - политической кампании, которая привела к хаосу и большим человеческим жертвам.

16 мая 1966 года Политбюро ЦК КПК издало директиву, в которой резко критиковались политические противники Мао Цзэдуна в партии, прессе, науке и культуре.

Главными причинами кампании, по мнению историков, являлось стремление председателя Мао расправиться с политическими противниками.

Мао призвал молодежь страны отстоять "дух китайской революции", избавиться от "старой культуры". Это привело к разгулу молодежных отрядов хунвейбинов, насилию и хаосу в стране.

В результате более миллиона человек были убиты, миллионы других репрессированы.

В 1981 году КПК официально провозгласила "культурную революцию" катастрофической ошибкой.