Цена на Brent поднялась выше $48 после прогноза Goldman Sachs

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Перебои с поставками могут вызвать дефицит на рынке нефти, считают аналитики

Нефтяные котировки заметно выросли в цене на фоне прогноза инвестиционного конгломерата Goldman Sachs о наступлении дефицита на рынке нефти. Нефть марки Brent в понедельник утром торгуется по 48,47 доллара за баррель, что на 64 цента превышает предыдущее закрытие.

Нефть марки WTI также подорожала на 1,3% до 46,81 доллара за баррель.

Как полагают в Goldman Sachs, нападения на трубопроводы в Нигерии и лесные пожары в Канаде могут привести к заметному падению нефтедобычи после второго квартала этого года.

При этом в начале следующего года эксперты ожидают избытка предложения на рынке в связи с ростом производства в Иране и Ираке и увеличением низкозатратной добычи в России, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте.

Аналитики компании прогнозируют рост мировых цен на нефть до 60 долларов за баррель к концу 2017 года.

Как говорится в докладе Goldman Sachs, глобальный спрос на нефть может достичь 1,4 млн баррелей в месяц во второй половине этого года. Ранее эксперты инвестиционной группы прогнозировали средние значения глобального спроса в 1,2 млн баррелей в день.

При этом в США запасы нефти в мае 2016 года достигли крупнейших значений с 1929 года.