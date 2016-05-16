Британия: суд над Владимиром Буковским перенесен на декабрь
Суд в английском городе Кембридж по делу бывшего советского диссидента Владимира Буковского, обвиняемого в изготовлении и хранении непристойных изображений детей, перенесен на 12 декабря.
Буковский ранее уже заявлял о своей невиновности. Он присутствовал на слушаниях в понедельник в инвалидной коляске, передал из зала суда корреспондент Би-би-си.
Сам Буковский сказал журналистам, что готовится прекратить голодовку. "Я ослаб, но я в порядке", - сказал он.
Обвинения в изготовлении и хранении детской порнографии были выдвинуты против Владимира Буковского в прошлом году.
- Владимир Буковский подтвердил, что начал голодовку
- Буковский на суде отверг все обвинения в свой адрес
- Буковский подал ответный иск против Королевской прокуратуры
Писатель и активист, сообщает интернет-ресурс Cambridge News, вернулся в Соединенное Королевство из Германии, где проходил лечение, чтобы лично присутствовать на суде.
Более трех недель назад Буковский объявил голодовку в знак протеста против действий британских властей, которые, как считает 72-летний диссидент, пытаются очернить его имя.
Буковский подал к прокуратуре встречный иск о клевете. Он рассчитывал, что слушания пройдут раньше, чем начнется суд по обвинениям в детской порнографии. Однако рассмотрение его иска неоднократно переносилось.
Владимир Буковский – один из тех, кто обвиняет Кремль в причастности к убийству бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, отравленного полонием-210 в Лондоне в 2006 году.