Британия: суд над Владимиром Буковским перенесен на декабрь

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Стронники Буковского считают, что в деле о детском порно его подставили спецслужбы РФ

Суд в английском городе Кембридж по делу бывшего советского диссидента Владимира Буковского, обвиняемого в изготовлении и хранении непристойных изображений детей, перенесен на 12 декабря.

Буковский ранее уже заявлял о своей невиновности. Он присутствовал на слушаниях в понедельник в инвалидной коляске, передал из зала суда корреспондент Би-би-си.

Сам Буковский сказал журналистам, что готовится прекратить голодовку. "Я ослаб, но я в порядке", - сказал он.

Обвинения в изготовлении и хранении детской порнографии были выдвинуты против Владимира Буковского в прошлом году.

Писатель и активист, сообщает интернет-ресурс Cambridge News, вернулся в Соединенное Королевство из Германии, где проходил лечение, чтобы лично присутствовать на суде.

Более трех недель назад Буковский объявил голодовку в знак протеста против действий британских властей, которые, как считает 72-летний диссидент, пытаются очернить его имя.

Буковский подал к прокуратуре встречный иск о клевете. Он рассчитывал, что слушания пройдут раньше, чем начнется суд по обвинениям в детской порнографии. Однако рассмотрение его иска неоднократно переносилось.

Владимир Буковский – один из тех, кто обвиняет Кремль в причастности к убийству бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, отравленного полонием-210 в Лондоне в 2006 году.