МАК завершил расследование крушения самолета главы Total

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Обвиняемыми по делу о крушении самолета остаются четыре человека

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование катастрофы самолета Falcon в московском аэропорту Внуково, в которой погибли четыре человека, включая главу компании Total Кристофа де Маржери.

Выводы, к которым пришли специалисты МАК, будут опубликованы позже, когда свои комментарии представят следователи из Франции и Нидерландов, принимавшие участие в расследовании.

Как отмечают в МАК, следователи изучили системы управления безопасностью полетов и расшифровали записи бортовых и наземных средств контроля.

В январе водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, выехавший на ВПП, признал свою вину.

Помимо Мартыненко, обвиняемыми по делу остаются инженер аэродромной службы Внуково Владимир Леденев, диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев.

Они не считают себя виновными.

15 января стало известно, что следователи сняли все обвинения с диспетчера-стажера аэропорта Светланы Кривсун, признав, что как стажер она все делала правильно и непричастна к совершению преступления.

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва-Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на землю.

Погибли все три члена экипажа и пассажир - глава компании Total Кристоф де Маржери.