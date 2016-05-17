МАК завершил расследование крушения самолета главы Total
Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование катастрофы самолета Falcon в московском аэропорту Внуково, в которой погибли четыре человека, включая главу компании Total Кристофа де Маржери.
Выводы, к которым пришли специалисты МАК, будут опубликованы позже, когда свои комментарии представят следователи из Франции и Нидерландов, принимавшие участие в расследовании.
Как отмечают в МАК, следователи изучили системы управления безопасностью полетов и расшифровали записи бортовых и наземных средств контроля.
В январе водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, выехавший на ВПП, признал свою вину.
Помимо Мартыненко, обвиняемыми по делу остаются инженер аэродромной службы Внуково Владимир Леденев, диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев.
Они не считают себя виновными.
15 января стало известно, что следователи сняли все обвинения с диспетчера-стажера аэропорта Светланы Кривсун, признав, что как стажер она все делала правильно и непричастна к совершению преступления.
В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва-Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на землю.
Погибли все три члена экипажа и пассажир - глава компании Total Кристоф де Маржери.